Trio investe em aluguel de roupas por assinatura

Beatriz von Hertwig Salles, Elisa Fernandes de Melo e Jessica Caballero Lopes entram no mercado de aluguel de roupas. Com um detalhe: a Ustyle funciona com um plano de assinatura, ou seja, o que o trio oferece é um fluxo novo de roupas todos os meses para as assinantes. As peças disponíveis no acervo da empresa vêm de coleções atuais que estão nas lojas, com curadoria de Elisa, que atua como stylist.

O modelo de negócio foi inspirado na empresa americana Rent the Runway e é focado na sustentabilidade. “O mercado da moda é um dos mais poluentes e nocivos ao meio ambiente. Cerca de 100 bilhões de roupas são produzidas anualmente no mundo, e boa parte, é descartada em pouco tempo. Compartilhando suas roupas, as mulheres terão mais variedade e evitarão desperdícios ”, explica Elisa.