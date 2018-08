Loja vende online camisetas de Bolsonaro e contra Lula

Mais de 35 modelos de camisetas estampando o rosto de Jair Bolsonaro apareceram em oferta no site das Lojas Americanas. Entre elas, estampas inspiradas em O Poderoso Chefão, o Super-Homem e em cenas do candidato portando armas — e com preços em torno de R$ 34 e R$44.

Em busca feita pela coluna, não foram localizados modelos com nenhum outro candidato presidencial — mas Lula aparecia em outras com dizeres “Xô Lula” e “Fora Ladrão”, que exibiam imagem de uma mão com quatro dedos. Havia, em oferta, também bodies para bebês com igual estampa.

Assim que contatada, para mais informações, a loja começou a tirar o material do ar. Indagada, a assessoria da loja divulgou, pouco depois, nota em que afirma: “A companhia desautoriza a venda de qualquer material de campanha política. Os produtos foram retirados dos sites e os sellers, suspensos”.