Loja de velas artesanais será inaugurada dia 25

Criada por Fernanda Torres e Paolo Fagá, a Vela Made in São Paulo, marca de velas artesanais a base de cera de soja e óleos essenciais, inaugura sua primeira loja – onde a gama completa de velas, mais precisamente 32 produtos, e aromatizadores estará disponível– na Vila Buarque. O novo espaço será comemorado com happy hour no dia 25. “Como o nosso consumidor desejava ter pelo menos um primeiro contato com a marca, pois é um produto totalmente ligado aos sentidos, a loja agregou essa experiência olfativa. Assim entenderemos mais as necessidades dos clientes”, explica.