Loja Conceito entra no mercado de comidas

A Loja Conceito, de Tania Bulhões, entra essa semana no mercado de comidas. Mas não com um produto qualquer: serão cerca de 70 especialidades mineiras produzidas artesanalmente, sem conservantes, a partir de matérias-primas orgânicas. “Vamos começar a vender coisas que nós fazemos muito em Minas”, explica. Entre os produtos estão doce de leite, compotas de frutas, geleias, goiabadas, pimentas e biscoitos. “Ficou uma coisa muito charmosa, na qual eu acredito e gosto”, diz ela. A novidade, que vem sendo planejada há um ano e meio, coincide com um momento de expansão da marca, com mais lojas sendo abertas. A ideia de vender essas comidas se deve ao hábito de Tania de servir esses produtos às suas visitas, quando costumava ouvir: “Ai que delícia, por que você não vende?”