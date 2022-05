Livro vai se aprofundar na vida do baixista Champignon do Charlie Brown Jr

Depois de publicar a biografia da banda Planet Hemp, Pedro de Luna ouviu seus leitores para decidir qual caminho seguir em seu próximo livro. A opção foi pela história de Champignon, baixista do Charlie Brown Jr., morto em 2013. “O Champignon foi um garoto prodígio da música”, diz Luna.

O autor começa, no dia 1º de junho, a segunda tentativa de crowdfunding e espera captar R$ 30 mil para conseguir lançar o livro. A obra tem entrevistas com integrantes da primeira formação do Charlie Brown, a família de Champignon e colegas, como Junior Lima, da dupla Sandy e Junior.