Livro traz experiências ruins com advogados e como encontrar um bom

Você já teve ter ouvido alguém expressar algum tipo de desconforto, raiva ou mesmo ódio em relação aos profissionais do Direito. Esse é o ponto de partida da obra “Eu Odeio Advogados: como encontrar o seu a partir das melhores histórias”, da advogada Niver Bossle Acosta. O livro tem noite de autógrafos marcada para o dia 11, na Livraria da Vila do Shopping JK.

Niver cresceu ouvindo as histórias de seu avô, que havia sido enganado por um advogado e por conta disso acabou perdendo grande parte de suas propriedades. “Esse ódio pode nascer de um preconceito e as vezes se perpetua na exposição a más condutas. Com o passar do tempo, nós odiamos aquilo que frequentemente tememos”, disse a autora, citando William Shakespeare.

Zoo de SP terá visita noturna todo sábado

Após avaliação positiva, o Zoológico de São Paulo anuncia que a Noite Animal será permanente e a visita noturna acontecerá todos os sábados, das 18h30 às 21h30. Dessa forma, o Zoo será fechado às 22h30. “Desde o primeiro momento, quando iniciamos a iluminação do circuito e começou a ser aberta a visitação, estivemos atentos e os animais mantiveram um comportamento de tranquilidade e interesse pelo ambiente”, afirmou Angelita Capobianco, bióloga e gerente de bem-estar animal do Zoo.

Bloco de Notas

CINEASTA PRESO. Um dos destaques da 46ª edição da Mostra Internacional de Cinema deste ano será o filme No Bears, do iraniano Jafar Panahi. O cineasta está preso, condenado a seis anos de reclusão e proibido de fazer filmes e de sair do seu país. É também a primeira vez em sua história que o evento terá um programa de patronos – já que perdeu dois importantes patrocínios por conta da impossibilidade de utilização da Lei Rouanet.

EMBAIXADOR. A empresa de tecnologia OPPO chega ao Brasil anunciando o ator Caio Castro como embaixador do primeiro smartphone da marca que será vendido no País.