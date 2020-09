Livro de professora da USP sobre autismo na infância será lançado

Especialista em autismo infantil, Maria Cristina Kupfer conta que imaginou o “Arthur”, como um amálgama de tudo que viu, viu fazerem e fez no tratamento de crianças com dificuldades de desenvolvimento. “Dei ao personagem um destino de escritor, que sonhei para muitos dos meus pequenos pacientes”, revela a autora, fundadora e diretora do Lugar de Vida — Centro de Educação Terapêutica — instituição criada há 30 anos, na USP, para atendimento de crianças e seus pais.

A decisão de situar a ação do romance na França, no final do século XIX, se deve, segundo a autora, ao desejo de mostrar que o autismo está presente há tempos. “É na França que existe material mais antigo e consistente sobre crianças com problemas”, pondera a psicanalista.

Com o livro, que terá lançamento virtual no dia 10, a professora do Instituto de Psicologia da USP quis dialogar com os pais de autistas e transmitir, de forma romanceada, uma visão psicanalítica. “Assim, a obra tem, de certa forma, um caráter político, no sentido em que faz resistência à supressão do sujeito no discurso da Ciência, presente nas perspectivas organicistas e reducionistas, predominantes.”