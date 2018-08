Para os fãs de Ernest Hemingway, vem aí “livro novo” do autor americano – escrito em 1956 e ainda não publicado. A Room in the Garden Side vai sair, com seis décadas de atraso, na revista literária Strand Magazine, em NY.

Tema? Segundo o jornal britânico The Guardian, conversas entre soldados americanos no Ritz Hotel, em Paris, nos dias finais da Segunda Guerra Mundial.