Livro de Beth Goulart é uma declaração de amor para mãe

Nicette Bruno e Beth Goulart estavam planejando escrever um livro juntas, no qual contariam um pouco de suas histórias, de sua filosofia e percepção sobre a vida e os momentos inesquecíveis de cumplicidade entre elas. Beth seria a narradora e Nicette teceria comentários ao longo da obra. Elas chegaram até a começar o livro – contando como estavam superando a morte de Paulo Goulart (o ator faleceu em 2014 em decorrência de um câncer). Mas, em 2020, Nicette contraiu a covid e partiu.

O livro precisou esperar o luto da filha. Agora, “Viver é Uma Arte” (Ed. Letramento) vai chegar às livrarias, como uma homenagem a Nicette Bruno, com prefácio de Nélida Piñon e posfácio de Fernanda Montenegro. O lançamento ocorre dia 28 de junho, na sede do Grupo Mulheres do Brasil, em SP. “Este trabalho é o resultado de uma parceria de vida. É uma verdadeira declaração de amor”, disse Beth.

Vania Toledo ganha homenagem do filho

Vania Toledo será homenageada com o happening Caixa Preta, organizado pelo seu filho, Juliano Toledo. Será um mix de celebração, exposição, bazar e festa, sábado e domingo, na True Love Tattoo, no Centro. “Vamos juntar tudo o que a mamma gostava: foto, flash, cultura, arte, moda e gente”, conta Juliano, que também vai expor todo o closet da fotografa – que estará à venda.

PACTO. A coalizão Pacto pela Democracia, que reúne mais de 200 organizações da sociedade civil, esteve em reunião com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e entregou em mãos o manifesto “Em defesa das Eleições”. Pacheco se prontificou a levar adiante a demanda, avaliando que o Senado é uma casa madura e que atuará pela defesa da democracia. O grupo também se reuniu com o ministro do STF Luís Roberto Barroso.

TERCEIRA VIA. A economista Elena Landau desembarca nesta quinta-feira em Porto Alegre para participar da imersão de dois dias com mais 30 pessoas que integram a equipe que vai elaborar o plano de governo de Simone Tebet. Elena está coordenando a parte econômica do plano.