Livraria da Travessa abre ‘loja vitrine’ no Iguatemi em São Paulo

A Livraria da Travessa acaba de inaugurar uma terceira unidade em SP. Localizada no Shopping Iguatemi com o conceito de ‘loja vitrine’, ela possui 330m², distribuídos entre dois andares. O projeto arquitetônico foi desenvolvido por Bel Lobo. Rui Campos, proprietário da rede, declarou: “O objetivo da loja vitrine é ser um ambiente atrativo, que seduza o visitante e proporcione o encontro do livro com o leitor”. A livraria terá uma programação extensa de eventos.