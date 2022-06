Lives no isolamento da covid inspiraram novo álbum de Arthur Nestrovski

As lives pandêmicas são – ao que parece – coisa do passado, mas o mais recente trabalho de Arthur Nestrovski teve seu “nascimento” justamente durante esse período. O diretor artístico da Osesp baseou seu novo disco, “Violão Violão”, em vídeos publicados por ele durante o isolamento social. Releituras de peças de Villa-Lobos e arranjos para músicas de Noel Rosa, Cartola e Guinga fazem parte do álbum.

“Depois de ‘Jobim Violão’ e ‘Chico Violão’, eu lanço ‘Violão Violão’ com 14 faixas em setembro, pelo selo Circus”, diz o compositor. Ele também comemora a transformação temporária da Sala São Paulo em sala de cinema. O local recebe programação que é parte do festival In-Edit nos dias 24 e 25 e abriga a exibição do documentário “The Conductor”, sobre Marin Alsop. A norte-americana foi Regente Titular da Osesp entre 2012 e 2019 e hoje é Regente de Honra da orquestra. (MARCELA PAES)

Tec vai levar sua arte urbana para o museu

A primeira exposição individual do artista plástico Tec no MAB-FAAP chega em agosto. O argentino é reconhecido por ampliar os horizontes da arte urbana com seus desenhos gigantes em espaços públicos – seu trabalho pode ser visto, por exemplo, no Minhocão ou nas ruas de Perdizes.

Bloco de Notas

SÃO-PAULINO. Sergio Moro, apesar de pretender sair candidato pelo Paraná nas próximas eleições, continua, por ora, dizendo que o São Paulo é o seu time do coração. O ex-juiz cresceu em Maringá.

NOVA SALA. O Teatro da USP estreia nova sala no câmpus do Butantã. A primeira programação homenageia o dramaturgo Augusto Boal – com Paula Autran conduzindo uma aula aberta. O evento será na próxima segunda-feira.

BARULHÃO. O Arraial da Arara, no hotel Rosewood, na Bela Vista, juntou tanta gente, na noite de terça-feira, que o ruído excedeu o limite permitido. Resultado? A Prefeitura multou o empreendimento em R$ 13.274,50.