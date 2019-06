Lissa Carmona leva o design brasileiro para Londres

Com atuação ativa na preservação e na internacionalização do design brasileiro, Lissa Carmona, sócia e curadora da Etel, promove uma série de atividades que têm por objetivo gerar discussões e promover importantes nomes do cenário do design nacional, como Lina Bo Bardi, Oscar Niemeyer e Zanine Caldas. Na última terça, o London Design Museum foi palco, pela primeira vez, de um painel sobre o Design Brasileiro, “100 Years of Brazilidade: Exploring the Spirit of Brazilian Design”, organizado pela The Invisible Collection em parceria com Etel. Em paralelo, para comemorar o centenário de Zanine Caldas, aconteceu a abertura da exposição itinerante de peças reeditadas (R)evolução Zanine: uma estória por Etel, sediada pela The Invisible Collection, também em Londres.