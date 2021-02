Lino Villaventura doou cerca de 85 peças que foram desfiladas entre os anos 1990 e 2019, para o MAB Faap. “São vestidos, sapatos e chapéus. Entre as mais emblemáticas, está a coleção outono/inverno 2007, da SPFW. Foi inspirada no filme Laranja Mecânica e no universo de Stanley Kubrick”, conta o estilista.