Convidada por Glória Coelho, Lilian Pacce está lançando sua primeira “coleção cápsula” com a marca, chamada “Uma Mala para Paris”. As peças traduzem o estilo de vida de Lilian, especialmente durante as semanas internacionais de moda, “uma rotina intensa que requer conforto e elegância ao mesmo tempo”, lembra a editora de moda.