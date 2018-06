DESFILE NO ANHEMBI. FOTO ESTADÃO

Paulo Ferreira, presidente da Liga SP, vai juntar-se ao Senai e à Sebrae para profissionalizar o pessoal que prepara as escolas para a avenida.

O que inclui, entre outras atividades, produção de fantasias, construção de alegoria, marcenaria e segurança do trabalho. O programa será assinado e apresentado nesta terça, dia 5, em evento com a presença de integrantes das 34 escolas do carnaval paulistano.