Líderes evangélicos não concordam sobre priorizar pauta de costumes

Não há consenso entre as principais lideranças evangélicas quanto a colocar a pauta de costumes à frente das de Paulo Guedes ou Sérgio Moro. Alguns líderes da Frente Parlamentar Evangélica entendem que é preciso primeiro testar a força do governo, antes de levar as reformas à votação.

Na contramão dessa tese, o Bispo Robson Rodovalho, da Sara Nossa Terra – entre outros – não vê problema em se deixar o debate dos costumes para depois.

