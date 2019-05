Sem Bolsonaro, AmCham premia só Mike Pompeo em NY

……..

A desistência de Bolsonaro de embarcar para NY, onde receberia o prêmio Person of the Year, dado pela Câmara Brasil-Estados Unidos, foi um susto – mas os organizadores do evento estão mantendo a cerimônia homenageando o secretário de Estado americano Mike Pompeo. São 1.100 pessoas confirmadas e 88 empresas presentes no evento.

Além de uma nova premiação criada este ano para o setor de Responsabilidade Social e Inovação Digital.

Brasil mantém debates

E como é a semana do Brasil em NY para o mercado financeiro, estão mantidos os eventos que tradicionalmente acompanham a homenagem — os seminários organizados pelo Itaú e pelo Lide.

Transparência

Contratado pelo PSDB para criar seu plano de compliance, o especialista Fernando Palma, do Insper e da FIA/USP, acaba de concluir sua tarefa.

Que será apresentada na convenção tucana deste domingo, na Assembleia.

Andar é…

Cobrada por muitos paulistanos pelo mau estado das calçadas, a Prefeitura “entrou em campo” para avisar: dos 34 mil quilômetros de calçadas da cidade, só 16% estão sob seu comando.

E nos 84% restantes ela aplicou, em 2018, mais de 3.500 multas a particulares, por má conservação das áreas.

Quem vai

Alexandre Birman marca presença, nesta segunda-feira, em um dos principais eventos beneficentes da moda no globo – o MET Gala, em NY. Vai acompanhado pela top model holandesa Doutzen Kroes, que usará sandália desenvolvida pelo designer especialmente para a ocasião.

Alexandre faz parte de um seleto comitê de pessoas que serão os co-hosts da noite.

Terrinha

Henrique Fogaça fará participação especial no Masterchef Portugal, versão lusitana do programa em que é jurado, na Band. E promove dia 11 jantar conjunto com Jorge Peças, no hotel Convento do Espinheiro, em Évora.

