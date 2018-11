Levy Fidelix, presidente do PRTB, participou anteontem de conversa da ANPTrilhos com o futuro vice Hamilton Mourão e a equipe de transição, sentando-se… ao lado do general.

Agenda? As prioridades do setor de transporte ferroviário, resumidas em cinco pontos, para os próximos anos.

Leia mais notas da coluna:

+ Itamaraty envia e recolhe telegrama sobre posse de Bolsonaro

+ Luiz Philippe ‘perde’ Itamaraty mas vira deputado