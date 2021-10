Leve diminuição na discrepância de gênero em conselhos de empresas, mostra pesquisa

Desequilíbrio…

Houve um leve crescimento no número de mulheres integrantes de conselhos de empresas brasileiras. Em março, elas representavam 12% dos total de conselhos formados. Já em julho, essa fatia aumentou para… 14%.

O levantamento foi feito com 218 companhias de capital aberto, pela ZRG Brasil.

…nas empresas…

Vale registrar que a Nasdaq determinou recentemente a inclusão de pelo menos uma mulher no conselho de administração de empresas listadas. Caso contrário, terão que justificar por que não.

A decisão vem no esteio de pesquisa da própria da bolsa americana: mais de 75% das empresas não atingiram metas propostas pela Nasdaq olhando diversidade e inclusão.

… e no judiciário

Com o fim recente de seu mandato, Sandra Krieger volta a concorrer a uma indicação ao CNMP, representando a OAB. Ela é a única mulher no páreo. A definição deve sair no dia 8.

Na sua gestão, Sandra conseguiu aprovar, no colegiado, o fim da exigência geral de … exame ginecológico para promotoras ingressarem na carreira.

Do bem

O Hotel Emiliano carioca organiza no seu Rooftop, com vista para Copacabana, dois espetáculos beneficentes em dezembro. No dia 2, Nando Reis e Ney Matogrosso, dia 3. A arrecadação vai para o Solar Meninos de Luz – que promove distribuição de cestas básicas – e ONG Viva Cazuza.