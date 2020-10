Levantamento aponta que 92% dos municípios do País não possuem gás natural

Se a falta de saneamento no Brasil é lamentável, o acesso ao gás encanado não fica para trás. Levantamento da Abegás mostra que… 92% dos municípios do País não possuem gás natural encanado.

Há, inclusive, capitais conhecidíssimas onde o gás natural ainda não chegou como Brasília, Goiânia, Belém e São Luís.

Leia Também Mais três mulheres acusam Tadashi Kadomoto de abuso sexual

Gás pra poucos 2

De acordo com a Abegás, faltam gasodutos.

As distribuidoras querem térmicas a gás nos moldes do sistema elétrico. Coisa que não está no texto do PL sobre gás no Senado.

Multiplicação

Mais três mulheres acusaram o terapeuta Tadashi Kadomoto, além de sua ex-aluna, segundo adiantou ontem o blog da coluna.

O trio procurou o mesmo advogado da primeira suposta vítima, Luiz Flávio D’urso.

Novo golpe

Algumas pessoas estão recebendo e-mails como se fossem oriundos das páginas de seus bancos, pedindo que o cliente faça seu cadastro do PIX. Esses e-mails, pelo que se apurou, são pegadinhas falsas e perigosas.

Golpe 2

A partir de novembro, as operações de DOC e TED – transferências eletrônicas de dinheiro –, serão substituídas pelo PIX. O registro tem que ser feito por meio do APP do banco onde se tem conta.

Migração?

Começa hoje a ArtRio, na Marina da Glória, com visitas agendadas previamente. Serão 70 expositores no online e 50 na feira física.

“A agenda de eventos paralelos à feira também é extensa e 100% virtual”, explica a fundadora da feira Brenda Valansi. Para tanto, contaram com apoio jurídico de Pierre Moreau.

Renovação

A advogada Juliana Sá, há seis anos no MASP, foi nomeada vice-presidente da diretoria estatutária do museu. Outra nova integrante do time é a economista Andrea Waslander.

De volta

O D.O.M reabre hoje pela primeira vez desde o fechamento por causa da pandemia. O restaurante atesta que está com dois meses de fila de espera.