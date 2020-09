Letícia Colin está no elenco da quinta temporada de Sessão de Terapia

Leticia Colin está de visual novo para viver a personagem Manu na quinta temporada de Sessão de Terapia, que começa a ser gravada na próxima semana, durante a pandemia. A série, original Globoplay, é uma coprodução GNT e Moonshot Pictures. “Esse trabalho transborda a gente. Me sinto paciente e me identifico com os terapeutas. Mergulhamos na nossa vulnerabilidade com amparo e coragem. É uma obra urgente”, afirma a atriz.