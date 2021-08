Leonardo Medeiros comemora inauguração da nova sede do seu Teatro da Rotina

Leonardo Madeiros enfim pode comemorar. Depois de mais de um ano, reinaugurou a nova sede do seu Teatro da Rotina, em Pinheiros. “O setor cultural, que já vinha sendo bombardeado pelo desgoverno federal, entrou em coma com a quarentena”, frisa o ator, que logo volta à positividade. “Com a lufada de esperança trazida pelas vacinas, tanto o teatro, quanto o Tenório, restaurante vegano do local, estão abertos e recebendo o público”.