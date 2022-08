Leona Cavalli fala sobre viver a mulher de Silvio Santos em série no streaming

Leona Cavalli está prestes a estrear como Íris Abravanel no streaming, com a série O Rei da TV, da Star +, que conta os bastidores da história de Silvio Santos e, consequentemente, de toda a televisão brasileira. “O que acho interessante é que a série traz um olhar do que não se vê na mídia”, disse a atriz, em entrevista por telefone com a repórter Sofia Patsch, ambas degustando seus cafezinhos matinais.

A premiada atriz também comemora o reencontro com o icônico diretor José Celso Martinez Correa na peça Fausto, na qual dará vida ao demônio Mefisto. “Comecei com o Zé, comecei no Teatro Oficina”, relembra Leona, que também terminou as gravações das últimas cenas do filme “A Cerca”, que teve que esperar a pandemia para ser concluído. Confira os melhores momentos da conversa a seguir.

Você será Iris Abravanel na série “O Rei da TV”, sobre a vida de Silvio Santos. Como foi a experiência de viver a mulher do homem do Baú?

É a história da família Silvio Santos, mas é a história da televisão brasileira também – é isso que acho interessante na série. Ela traz um olhar dos bastidores, do que não se vê na mídia. Os conflitos, as questões de negociação, em política inclusive, mostrando toda trajetória da família Abravanel. A direção é do Marcos Baldini, que traz um outro viés, um outro olhar, tanto artístico, quanto histórico, com coisas que não estamos acostumados a saber dessa história, da forma como ela é contada.

Chegou a conversar com a própria Iris para construir a personagem?



Não, nós não tivemos essa relação com eles, é uma série inspirada em fatos reais. Eles estão sabendo da série, mas é uma série da Star +, não do SBT, então não tivemos esse contato com o casal.

Quando estreia?



Ainda não temos uma data certa, mas com certeza entre setembro e outubro, no máximo.

Está ensaiando a peça “Fausto”, na qual dará vida a Mefisto. Quais os desafios de interpretar um demônio?

O Mefisto é um desafio, porque é uma personagem clássica, que tá no inconsciente coletivo há muitos milênios. A história do Fausto, que faz um pacto com o Mefisto e com Lúcifer, interpretado por Marcelo Drummond, é uma história muito conhecida, foi escrita na idade média, essa versão que a gente faz é a versão do Marlowe, que foi a versão que deu origem a do Goethe, então traz muitos conceitos que são arraigados na psique humana.

Como o conceito do bem e do mal, do certo e errado …



Acredito que não dessa maneira que se coloca, Deus versus diabo, como de alguma forma se colocou desde a idade média pra cá. Mas esse lugar, essa visita do que é o bem e do que é o mal, ela faz parte da estrutura humana, que vai mudando, inclusive de acordo com a cultura e de acordo com a época, mas faz parte da nossa história.

Estamos em um momento de total transformação dos padrões da sociedade.

De padrões antigos. Justamente mudando padrões antigos. Por isso, acredito que essa peça se torne atual, porque nós estamos vivendo um momento de transformações da sociedade, do bem e do mal, por exemplo.

A peça marca seu reencontro com o Zé Celso. Como está sendo esse reencontro?

Ah, é uma coisa muito especial, por várias vezes me pego muito emocionada só por esse reencontro. Comecei com o Zé, comecei no Teatro Oficina, a minha estreia no teatro profissional foi Hamlet, fazia a Ofélia na reabertura do Teatro Oficina, um momento muito especial pra todos nós. E depois fizemos mais muitos outros trabalhos juntos, que marcaram momentos muitos especiais da minha vida, da minha trajetória. Então essa peça traz muito desse reencontro, além de ser um personagem forte.

Li que no começo da carreira teve que escolher entre um casamento tradicional ou uma carreira artística e acabou optando pela segunda.



É, exatamente isso. E no meu caso, ainda tive que sair da minha cidade natal, nasci numa cidade pequenininha do Rio Grande do Sul, chamada Rosário do Sul, bem no sul mesmo. Fui pra Porto Alegre, depois São Paulo, tudo como opção de vida pela minha carreira, que sempre foi minha prioridade.

E também optou, até hoje, por que claro que isso pode mudar, por não ter filhos.

Sim, também por uma questão circunstancial. Adoro criança e acho que a minha vida é a minha vida, não é que ache melhor não ter um casamento e nem ter filhos, isso funciona pra mim, sou feliz assim.