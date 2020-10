Leona Cavalli explica os planos para o monólogo Elogios da Loucura

Leona Cavalli estava filmando o longa A Cerca, quando as filmagens foram interrompidas pela pandemia. A atriz teve que adiar uma série de projetos, mas aproveitou para tirar outros do papel, como o monólogo Elogios da Loucura apresentado no Teatro em Casa com Sesc. “Esse convite acendeu ainda mais a vontade de levar pro palco, ainda este ano, a peça no Teatro Safra, com 30% da casa e transmissão pela internet. Vamos torcer.”