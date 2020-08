Leo Jaime planeja show acústico

Leo Jaime está produzindo um show acústico para estrear assim que possível. A inspiração veio, conta Leo, do seu projeto #umapordia, que já transmitiu mais de 40 vídeos pelas redes sociais na quarentena. O repertório será com suas músicas revisitadas, novos arranjos. E ele terá a companhia do multi-instrumentista Guilherme Schwab.

“A pandemia podia ser mais complicada se eu não tivesse uma casa gostosa, a companhia da família e de nossos bichos. Somos caseiros”, descreve o Leo, que tem feito “comidinhas para nutrir de afeto” quem ele gosta. E publica foto do prato no seu Instagram.