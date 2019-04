Lenny Kravitz já tem pelo menos dois compromissos marcados em SP. Um deles é o show que será uma das atrações principais no sábado, no festival Lollapalooza. Já o segundo é a presença na Leica Gallery, em Higienópolis.

O americano é esperado nesta sexta-feira, 5, na exposição Flash, com fotos clicadas por ele nas turnês que faz pelo mundo. A festa conta com organização do promoter Beto Pacheco e terá DJs set de Pathy de Jesus e Pedro Sabie.