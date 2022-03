Leilão do Parque Nacional do Iguaçu prevê R$ 3,5 bilhões em melhorias para o turismo

Está marcado para terça-feira, dia 22, na B3, um dos principais leilões do ano – a concessão do Parque Nacional do Iguaçu. Ao que a coluna apurou, quem levar deverá investir mais de RS$ 3,5 bilhões em melhorias para turismo – são mais de 2 milhões de visitantes/ano – e apresentar planos de preservação da área.

Iguaçu em leilão

Os envelopes com propostas devem ser entregues até hoje, prevendo uma operação por 30 anos. Entre as melhorias, ampliar a infraestrutura, duplicar o total de visitantes e contratar mais brigadistas.

O prato continua

Doria vai prorrogar até 31 de julho a gratuidade do Bom Prato. A medida foi adotada no início da crise sanitária da covid-19, quando era evidente o risco de segurança alimentar.

Das 65 milhões de refeições servidas desde então, 1,4 milhão foram gratuitas.

Moro no grupo

A ausência de Sergio Moro na última reunião entre as lideranças de União Brasil, PSDB e MDB para discutir uma candidatura única da terceira via à Presidência da República, está sendo contornada. Junior Bozzella deve convidar Moro para o próximo encontro a pedido de Luciano Bivar.

As lideranças querem que os pré-candidatos aceitem abrir mão se outro nome estiver mais bem posicionado nas pesquisas em meados de junho.

Shows presenciais

Mônica Salmaso reabre os shows presenciais na Sala Itaú Cultural com quatro apresentações, de 31 de março a 3 de abril, com transmissão do show do dia 1.º pelo YouTube. Ainda em abril, será a vez de Lia de Itamaracá.

A pernambucana também será homenageada com uma mostra da série Ocupação.