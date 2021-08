Le Soleil D’été faz homenagem à Salvador

As gêmeas Yara e Yacy Sá posam com trajes da coleção Bahia de Todos os Santos – uma homenagem da Le Soleil D’été à Salvador. “Exploramos a riqueza do povo baiano, que teve entre eles Jorge Amado, Caribé, Genaro de Carvalho, Mário Cravo Neto, Caymmi, Verger, e tantos outros que misturaram seus talentos com a riqueza da cultura e da religião africana, fazendo da Bahia um lugar cheio de beleza, poesia e misticismo”, explicou Roberta Belotti, que inaugura, segunda-feira, sua nova loja na Gabriel Monteiro da Silva.