Trancoso registra 723 casos de covid e 130 pessoas com H3N1 e coronavírus simultaneamente

Posto de testes rápidos montado pelo laboratório Biofast em Trancoso, para atender a demanda durante o réveillon, registrou até ontem nada menos que 723 casos confirmados de covid-19 e 130 casos de pessoas com covid e H3N1 ao mesmo tempo.

E, segundo contou à coluna o empresário paulista dono do laboratório, Rogério Saladino, a tendência é que o número de casos diminua na praia baiana nos próximos dias, com a saída dos turistas. Mas, por cautela, pede para todos se cuidarem. Estudos informam que a Ômicron é 70 vezes mais rápida no contágio que a Delta. A Biofast está correndo para atender a todos os pedidos de testes na cidade que, fora da temporada de verão, soma 11 mil habitantes.

Vapt vupt

De férias nos EUA, Fernando Alfredo dorme mais tranquilo. Entre um passeio e outro, o presidente do PSDB paulistano decidiu vacinar seu filho de oito anos contra a covid. Contou à coluna que bastou entrar na farmácia do Walmart e o menino recebeu uma dose única – em Miami.

Letras e bola

Reaberto no ano passado após incêndio, o Museu da Língua Portuguesa bateu recorde de visitação em dezembro, com 18.971 visitantes – as férias escolares ajudaram no boost. Foram 81.393 frequentadores ao todo durante 2021.

Já o Museu do Futebol acumulou 78.486 visitantes anuais. Em tempo: o número de visitas foi crescendo mês a mês, de acordo com as mudanças de regras e políticas de combate à pandemia.

Devo, não nego

Com a volta do Brasil – 11 anos depois – ao Conselho de Segurança da ONU, o embaixador Rubens Barbosa acredita que o chanceler Carlos França achará um jeito de liquidar a dívida brasileira com a organização, que já bateu nos US$ 293 milhões. Em grande parte decorrentes, ao que consta, de dívidas com missões de paz.

“Acho improvável que o Brasil, sob risco de não poder votar, deixe de acertar essa conta”, pondera o embaixador. “O ministro arrumará dinheiro para isso de algum modo.”

…Pago quando puder

Mas Barbosa se preocupa, no momento, com outro problema. É que o ministro Paulo Guedes, que já ignora o Mercosul, quer agora tirar o Brasil do Fundo Financeiro para a Bacia do Prata, o Fonplata. O que, adverte, ‘tornaria sem sentido’ essa organização.