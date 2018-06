Kobra inaugura mural no Dia dos Refugiados

Para prestigiar o Dia dos Refugiados, neste 20 de junho, o muralista Eduardo Kobra inaugurou mais um painel em São Paulo. Com mais de 7 metros de altura e 27 de comprimento, o trabalho apresenta diferenças étnicas e culturais do País e ocupa o espaço frontal do inovaBRA habitat, do Bradesco, na Avenida Consolação.

O painel é parte de seu projeto “Etnias, união dos povos e paz”. A intenção, diz ele, “foi retratar aqueles que estão nos bastidores e que representam muitos”. “Por mais que eu hoje tenha a oportunidade e privilégio de levar meu trabalho ao cinco continentes, é sempre bom pintar aqui, onde vivo, nasceu e onde tudo surgiu”.