Depois de passar quatro meses isolado em São Francisco Xavier, Kiko Farkas voltou para SP com intuito de fechar o estúdio que mantinha em Pinheiros e iniciar um novo projeto. “O plano é assim que normalizar a pandemia (seja lá o que for isso), quero montar uma biblioteca embrião de um centro de preservação da memória do design bem como uma mentoria para jovens designers”, conta.