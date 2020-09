Ao lado do seu cão Rodolfo, Karin Rodrigues aproveita a quarentena para reler livros, meditar e para montar a peça Para Duas. “Pensando na minha classe, sou uma privilegiada, vou trabalhar com Elias Andreato, Chris Couto e Claudio Curi. Tudo isso me dá um alento. Estou numa fase de alegria. Espero transmitir isto para os outros. É necessário otimismo”, reflete a atriz.