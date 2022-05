Kakay grita ‘fora Bolsonaro’ no torneio de Roland Garros, na França

O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como Kakay, gritou “fora Bolsonaro” durante a partida entre os tenistas Alexander Zverev ( da Alemanha) e Carlos Alcaraz ( da Espanha) pelo torneio de Roland Garros, hoje, na França.

O vídeo com a manifestação do advogado já circula nas redes sociais. Kakay participa do grupo Prerrogativas, formado por advogados que apoiam o ex-presidente Lula. No currículo, defesas do ex-ministro José Dirceu, do publicitário Duda Mendonça, e também do atual ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira.

Veja o vídeo: