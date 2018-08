Justiça proibe Marcio França de usar cor laranja do NOVO

Cópia punida

Marcio França está proibido de usar a cor laranja e de se autodenominar “novo” em suas propgandas eleitorais. A decisão liminar foi tomada pelo juiz eleitoral Paulo Galizia em ação movida pelo candidato do partido NOVO ao governo do Estado.

Confusão mentaL

Segundo o juiz, ao usar a cor laranja e se denominar como novo governador, França confunde sua imagem com a do Partido registrado em 2015, criando, “artificialmente, na opinião pública, estados mentais de que o Tepresentado é o candidato do NOVO” e de que estaria sendo apoiado pela agremiação.