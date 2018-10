Justiça autoriza buscas em comitês do PSDB de 14 cidades paulistas

Depois de autorizar busca e apreensão de adesivos no comitê de João Doria em São Paulo, a Justiça Eleitoral estendeu a decisão e permitiu buscas também nos diretórios do PSDB de outras 14 cidades paulistas.

São elas: Jacareí, São José dos Campos, Mauá, São Manuel, Pindamonhangaba, Presidente Prudente, Geraldo Pinto, Peruíbe, Sorocaba, Suzano, Olímpia, Pederneiras, São José do Rio Preto, Praia Grande.

A medida do TRE autoriza que sejam confiscados adesivos que não seguem as regras eleitorais — no caso, identificando os responsáveis por sua produção e divulgação.

Em resposta às buscas no comitê paulistano, a assessoria de Doria disse que a campanha organiza um “grande adesivaço” para este sábado (20) e detectou que numa pequena fração dos impressos não se mencionava o CNPJ.

O material ficou retido na sede do comitê eleitoral, segundo a assessoria.

