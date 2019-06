Juscelino Pereira lança livro explicando como receber bem

Juscelino Pereira acumula quase duas décadas de carreira no ramo da gastronomia. Nesse tempo aprendeu a receber como poucos. Dessa vivencia nasceu o livro Servir Bem é um Bom Negócio – segundo volume da coleção Caminhos, Histórias e Legados, da Editora Senac São Paulo. Hoje, o restaurateur está no comando da holding Hervilha – que conta com sete restaurantes em São Paulo e no Rio de Janeiro. Antes de assumir esse posto, Juscelino acumulou experiências como agricultor, cumim, garçom, sommelier e maître, as quais o levaram a inaugurar o Piselli, hoje com duas unidades, nos Jardins e shopping Iguatemi. A noite de lançamento será quinta-feira, no Timo, na Vila Olímpia.