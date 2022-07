Jun Sakamoto quer expandir sua rede de restaurantes para NY

Jun Sakamoto, precursor da alta gastronomia japonesa no Brasil, trabalha na expansão de sua rede de restaurantes em shoppings. Hoje, além da já mítica casa homônima na Rua Lisboa, o chef tem outras três operações do Jun Sakamoto Casual (versões mais descontraídas do seu restaurante principal) – em shoppings de São Paulo, João Pessoa e Goiânia.

O próximo passo será um taste lab no shopping Tamboré. “Será um box, com porções menores e ticket médio acessível”, disse. Essa experiência será o piloto para futuros empreendimentos em outros shoppings da cidade. Jun também planeja se mudar para Nova York. A ideia do chef é, em no máximo 10 anos, abrir um exclusivo Sushi Club na Big Apple. “Quero morar em NY. Pela qualidade de vida e acesso aos melhores produtos”.

Carpinejar ajuda a ‘trabalhar’ o luto em websérie

Fabrício Carpinejar fala sobre o luto em Raízes Eternas, sua nova websérie. O poeta – que tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram – conversou com pessoas que perderam pais e filhos e falou sobre como ressignificar essas perdas. “É uma homenagem à vida muito além das molduras do lamento”, diz Carpinejar. No YouTube a partir de 28 de julho, no canal do Grupo Cortel.

BALCÃO DO GIBA

RED PASSION. A Campari lança a campanha Red Passion. A ação vai contar histórias de artistas, bartenders e outras personalidades ao redor do mundo, os Passioners. Esse ano, a marca apresenta o influencer Pedro Scooby, a atriz Fernanda Paes Leme, o chef Henrique Fogaça e o cantor Jão.

TOQUE ORIENTAL. O Head bartender do The Punch Bar, Ricardo Miyazaki, participa de um guest bartender na segunda-feira, no Santana Bar. Na Joaquim Antunes, 1026.

CHIVAS. Nos dias 24, 29 e 30 de julho, Chivas Regal, marca de uísque da Pernod-Ricard, abre a Chivas House of Succes, no Centro de São Paulo. O lugar tem uma agenda de shows de artistas como Baco Exu do Blues, Karol Conka e Urias. Outro destaque é a participação, no domingo, de Taís Araújo com Miria Alves, Regina Ferreira e Amanda Coelho. A iniciativa busca potencializar mulheres empreendedoras negras.

BLOCO DE NOTAS

DOAÇÃO. O governo dos EUA ampliou as doações a um projeto da ONG Visão Mundial de distribuição de cestas e cartões de alimentação para municípios do Amazonas. Até setembro serão entregues mais 43,5 toneladas de alimentos e R$ 394,9 mil reais em recargas de cartão para 2.096 famílias. O valor total da ajuda é de R$6,3 milhões.

AMIGO. Em homenagem ao Mês do Amigo, a Orquestra Sinfônica de Heliópolis e seu coro infantil produziram uma versão da música Amigo, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, para o Grupo Bradesco Seguros. Os 50 integrantes da orquestra e as 45 crianças do coro se reuniram para a gravação de um videoclipe.