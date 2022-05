A ex-BBB sensação Julliette, Thiaguinho e Lucy Alves vão cantar com Claudia Leitte na gravação do show Prainha da Claudinha, no dia 25 deste mês. Os convidados irão apresentar músicas inéditas feitas especialmente para a apresentação – que tem cenografia praiana e clima mais intimista que a turnê CLBRA.

A gravação do show faz parte das comemorações dos 20 anos de carreira de Claudia.