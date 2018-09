Juliana Mansur inaugura primeira loja da Undertop

A Undertop – marca de underwear focada em bodies da diretora criativa Juliana Mansur – vai ganhar sua primeira loja física, fim do mês, no Shopping Iguatemi. “O projeto arquitetônico é moderno, com ar minimalista e sofisticado para dar evidência às roupas”, conta Juliana, que leva a Undertop, pela quarta vez, para desfilar na New York Fashion Week. “Desfilar na NYFW foi umas das primeiras oportunidades que tive com a marca. Parece um processo inverso, mas foi assim comigo. E, mesmo sendo a quarta vez, ainda me dá o mesmo frio na barriga da primeira, quando as modelos sobem na passarela.”