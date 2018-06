Irmãs lançam marca de tricô ‘personalizado’

FOTO IARA MORSELLI / ESTADÃO

As irmãs Carolina e Camila Soto buscavam uma roupa cool, casual, com personalidade e processo produtivo justo. Foi dessa procura que nasceu a B/Yourself – marca de tricôs handmade da dupla. “Acompanhamos a produção das peças de perto, do começo ao fim, focando na qualidade”, explica Camila. “Fora isso, nosso target é o atendimento personalizado, em tiragem limitada. Quando um produto acaba, não fazemos reposição”, conta Carol – que acabou virando garota propaganda da marca.

É ela que posa no Instagram com as novidades. “Adoro misturas improváveis, combinar cores e usar as peças de formas não óbvias. Esse mix and match está sendo bem aceito pelas clientes.”