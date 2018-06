Juliana Maia Klein lança rede social de compras

Com apenas 23 anos, Juliana Maia Klein comemora a realização de um projeto antigo: lançar o Wishare, uma rede social de compras – e já comemora seus 15 mil seguidores. Cansada de shoppings tradicionais e apaixonada por moda, a moça tinha o desejo de ter acesso às últimas novidades com facilidade, descobrir e acompanhar suas lojas favoritas no dia a dia. A partir disso, criou uma rede para que consumidores pudessem se conectar e personalizar suas compras na palma da mão, sem precisar de filas e recebendo em casa . “Estou feliz com a história que estamos construindo. Minha expectativa é que 100 mil pessoas estejam na rede e que possamos crescer cerca de 400% até o final de 2018”, afirma a empresária.