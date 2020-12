Juíza manda Twitter tirar do ar post que acusava menor de estupro

A juíza Priscilla Bittar Neves Netto, da 36ª Vara de São Paulo, decidiu que o Twitter deve retirar do ar post que trata de acusação de suposto estupro entre menores. Na mensagem, a adolescente, de 17 anos, acusa rapaz, de 19, de estupro quatro anos atrás, quando ambos ainda eram menores de idade.

A advogada Myriam Pinheiro, que representa o rapaz, alegou que a acusação realizada pela adolescente em plataforma digital causou danos a ele. Cabe recurso.

Roller coaster

Bolsa em alta, dólar em baixa, circulava ontem no mercado financeiro a seguinte ironia: Ajuste fiscal? Que nada, o que conta mesmo para os altos e baixos do mercado de ações e cotação de moeda é o fluxo cambial e a fartura de recursos sobrando pelo mundo, sem avistar um porto minimamente rentável como…destino.

Salomônico

Advogados trabalhistas entenderam como “justa”, nota técnica do Ministério da Economia definindo os parâmetros para o cálculo do 13º salário de 2020. “Quem teve jornada de trabalho reduzida, terá o 13º salário integral e para quem teve contrato suspenso, este período não será computado para o pagamento”, esclarece Leonardo Jubilut, da Jubilut advogados.

Tenso

O clima entre integrantes do corpo técnico do Condephaat é de que o órgão vive uma espécie de desmonte. Fonte da coluna revela que hoje trabalham no órgão apenas cinco funcionários da área técnica para fazer avaliações. Que somam média de 30 pedidos de tombamento/ano mais 150 projetos de intervenção.

Tenso 2

Reclamam também que as análises feitas pelo conselho estão pendendo para o lado jurídico, deixando de lado aspectos históricos e arquitetônicos.

A insatisfação interna cresceu depois da rejeição do tombamento do Ginásio do Ibirapuera. Segundo relatos, Carlos Augusto Mattei Fagginque, presidente do órgão, deixou a entender na reunião do conselho que aceitar o tombamento inviabiliza reformas.

Segundo a Secretaria de Cultura do Estado, o alegado desmonte se deve a cargos vagos por pedidos de aposentadoria e exoneração e concurso público será realizado para preencher vagas de técnicos da UPPH. Também afirmam que “o Conselho tem especialistas plenamente capazes de avaliar sob o ponto de vista técnico e de patrimônio histórico”.

Virada em casa

Elza Soares é uma das atrações, dia 12, da Virada Cultural – que terá formato virtual e alguns eventos semipresenciais. A cantora gravou, com o rapper Flávio Renegado. Também faz parte do festival, a performance de moda Do Palco às Ruas. Ela poderá ser acompanhada do Centro Cultural São Paulo e terá 80 figurinos de montagens no Municipal.

New home

Escultura em ferro Arcos II, de 2019, de Ester Grinspum, acaba de entrar para o acervo da Pinacoteca. Graças a mecenas misterioso.