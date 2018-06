O juiz Evandro Carlos de Oliveira, da 15.ª Vara da Fazenda, mandou suspender o contrato do governo Alckmin com o pintor Gregório Gruber, pelo qual o Estado pagaria ao pintor R$ 85 mil por um retrato de José Serra para a galeria dos governadores do Bandeirantes.

Na ação, um dos advogados, Marcelo Feller, alega que os preços de mercado de Gruber variam entre R$ 10 mil e R$ 25 mil.