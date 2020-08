Juiz eleitoral de SP concedeu duas decisões com justificativas idênticas

Tem advogado na dúvida se Marco Antônio Martin Vargas, da 1ª Zona Eleitoral de SP, é mesmo coerente ou sofre de falta de imaginação.

Duas decisões suas – ambas autorizando buscas em gabinetes de parlamentares – têm as mesmas justificativas, repetidas ao longo de 56 linhas e seis parágrafos de texto idênticos.

A primeira foi uma operação no gabinete de Paulinho da Força – realizada com base em mandado emitido pelo juiz eleitoral de SP. A segunda trata da tentativa de busca nas salas ocupadas por José Serra no Senado.

As duas tiveram desfechos diferentes. A de Paulinho foi realizada mesmo sem consulta ao STF. A de Serra foi frustrada pela Advocacia-Geral do Senado que obteve liminar impedindo a realização da busca sem autorização do Supremo.

