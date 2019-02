Juan Guaidó vem bem municiado para encontro com Bolsonaro

A diplomacia brasileira já sabe: para o encontro hoje com Bolsonaro, em Brasília, Juan Guaidó vem bem municiado. O presidente autoproclamado da Venezuela conversou, sexta passada com Ivan Duque, da Colômbia, em Cúcuta, e esteve com os presidentes do Paraguai e do Chile.

E na segunda passada falou com 13 presidentes do continente, na reunião do Grupo de Lima, em Bogotá.

