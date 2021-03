Jovens se aglomeram em festa no Jardim Paulista durante toque de restrição

O primeiro fim de semana com o toque de restrição em SP foi cheio de …festas. Além do baile de 190 idosos na Zona Leste, o Jardim Paulista foi palco de pelo menos mais uma comemoração. Em uma casa na rua Desembargador Mamede, aconteceu uma grande (e recorrente) aglomeração.

Os vizinhos sofrem, chamam a polícia e nada.

Daniela Cerri Seibel, da Ame Jardins, teve reunião ontem com representantes da polícia militar e civil acompanhada de moradores dos Jardins para tentar resolver o problema.

Ela desconfia que além da aglomeração de pessoas sem máscaras no imóvel, exista a comercialização do local. “Acredito que houve até festas pagas, já que em outras ocasiões convidados usaram pulseirinhas de acesso”.

Desafio

Mia Stark, CEO da Gazit no Brasil – dona de shopping centers em São Paulo – resolveu apostar no xadrez on-line. Quer integrar clientes.

Sua divisão de e-games fechou parceria com a Chess.com, maior plataforma de xadrez do mundo. O torneio acontece agora no mês de março.

Ligados

O PayPal fez as contas de 2020: só no Brasil, a empresa registrou mais de 1 milhão de novos clientes; 5 milhões na América Latina e cerca de 77 milhões no mundo.

Pois é, gente trabalhando em casa e comprando online.

Arte do futuro

Vik Muniz vai participar do painel Conversas para o Amanhã, disponível no Globoplay a partir de hoje. O artista plástico divide o palco com Bia Lessa e Carlinhos Brown. Batem papo sobre o futuro da dimensão cultural e sobre quais são as marcas das mudanças enfrentadas pelo setor.

Do Clube

Super conectados, parlamentares paulistanos já ingressaram na nova rede social Club House. Cris Monteiro já tem até sala própria em que fala sobre seus projetos e bastidores da política. Janaína Lima, Erika Hilton, Fernando Holiday e Xexéu Tripoli também estão por lá.

Ideias

O programa de formação de líderes do Movimento Brasil Livre, a Academia MBL, terá Henrique Meirelles como um dos palestrantes das aulas magnas inaugurais.