Jovem autor publica primeiro livro de saga

Formado em administração, José Eduardo Kalil enveredou para o lado artístico. Tornou-se cantor e compositor e, agora, está em vias de lançar um livro. Interessado em ficção para jovens e adultos – por influência de Harry Potter –, o autor de 23 anos começou a escrever Benjamin Ross e o Bracelete de Tonåring na faculdade. De lá para cá, sua ghostwriter, Adriana Calabró, envolveu-se tanto com o projeto que se tornou coautora, sob o nome artístico de Nuria Basker. A trama – “um embate entre luz e sombras”, diz o autor – contém elementos de alquimia e espiritismo e se passa no interior da Inglaterra nos anos 1980 e 1990. Há também uma profecia importante para a história, que será contada por inteiro em outros quatro volumes futuros da dupla Kalil & Basker. O lançamento do primeiro livro, da editora Laranja Original, será na terça, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi.