Após 23 anos de Qualicorp, José Seripieri lança outra operadora de saúde

Sai do forno uma nova operadora de saúde, a Qsaúde, que pretende oferecer médicos de família da Clínica Einstein para seus clientes. Ela nasce amanhã, vinte e três anos depois de José Seripieri criar a sua bem sucedida Qualicorp.

O casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa foi escolhido para apresentar o Qsaúde em ampla campanha publicitária da África.

Dança das…

O faturamento foi o ponto mais crítico da crise no primeiro semestre do ano para 42% dos 90 executivos que foram entrevistados pela empresa de recrutamento Exec.

…cadeiras

Agora, no segundo semestre, 98% dos entrevistados revelam desejo de contratar gente para novas posições ou substituir profissionais no alto escalão. Entre os perfis mais desejados, as habilidades… comportamentais.

Chamado

Os subprefeitos foram convocados a ajudar na campanha de Bruno Covas, depois do expediente. Pergunta: o prefeito vai aceitar recusas?

Do bem

Carlinhos de Jesus se juntará ao time dos artistas que entraram para o mundo das lives. O dançarino se apresenta dia 20 ao som de músicas de Chico Buarque, Tom Jobim e Ary Barroso.

Toda renda arrecadada com o show, patrocinado pela Breton, será doada para o Retiro dos Artistas.