José Roberto Ermírio de Moraes festeja os 100 anos da Votorantim

A frase inicial do discurso de José Roberto Ermírio de Moraes, anteontem, durante a comemoração, na Vila Leopoldina, dos 100 anos do Grupo Votorantim (fotos acima), provocou murmurinhos pelo galpão onde se concentravam mais de 700 convidados. “Estamos aqui para festejar os primeiros cem anos do grupo”, disse o integrante da quarta geração da família controladora do conglomerado, prevendo muitos centenários mais.

Afinal, quantas empresas brasileiras sobrevivem aos percalços da economia tupiniquim de maneira sólida e consistente? “Eles estão de parabéns”, disse à coluna Jorge Gerdau, lembrando, com orgulho, que o Grupo Gerdau já está na quinta geração. O empresário veio de Porto Alegre prestar sua homenagem.

Ermírio de Moraes bateu muito na tecla “fazer as coisas de maneira certa”, na ética, na governança e no planejamento da sucessão como fortes atributos para empresas se manterem em pé. A festa foi para a iniciativa privada.

Leia mais notas da coluna:

+ Paulo Guedes não prevê concentração de poder na redução ministerial

+ Major Olimpio acena bandeira branca a Doria