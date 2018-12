José Isaac Peres surpreende plateia com dado de vendas da Multiplan

José Isaac Peres, ao receber homenagem especial do Prêmio Líderes do Brasil, surpreendeu a plateia. Ao se dizer otimista com a retomada do crescimento, revelou que, só em novembro, as vendas dos shoppings Multiplan foram… 10% maiores que no mesmo mês do ano passado.

Segundo ele, o Brasil já é outro País. “Precisamos agora mostrar segurança jurídica e institucional para voltar a crescer com vigor.”

